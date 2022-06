Cocktail Week torna sul lago di Como, guardando a icone cinema

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Le rive del Lario faranno da cornice a una settimana intensa per il mondo di spirits e mixology: è infatti ai nastri di partenza la terza edizione della Como Lake Cocktail Week che per cinque giorni (dal 30 giugno al 4 luglio) vedrà susseguirsi cocktail d'avanguardia, confronti sul food pairing e un richiamo etico al "bere responsabile". Tema guida di quest'anno è il cinema, in un lago che nel tempo affascina registi del calibro George Lucas, che scelse Villa Balbianello per alcune scene di Star Wars, o Alfred Hitchcock e Woody Allen, ma anche gli italiani Luchino Visconti e Sergio Leone.

Ai bartender il compito di realizzare il proprio Signature Cocktail ispirato, appunto, a cinema e luoghi: la creazione dovrà essere in edizione limitata per i soli giorni del festival e con l'abbinamento a un piatto o a un finger food. Diverse le strutture coinvolte, da Villa d'Este al Mandarin Oriental Lago di Como, dal Grand Hotel di Tremezzo all'Imperiale di Moltrasio, passando per lo storico Villa Serbelloni di Bellagio; ma si farà tappa anche negli storici street e restaurant cocktail bar entro le mura della città di Plinio il Vecchio.

Interessante l'anteprima di lunedì 27 giugno, nel garden del ristorante Kitchen, (Sheraton Lake Como) ci sarà una disfida tra i bartender che saranno valutati da una giuria tecnica. E non finirà tutto il 4 luglio: in inverno, infatti, ci sarà un'appendice svizzera che porterà la Como Lake Cocktail Week al Top of the World nella grigionese St. Moritz: qui una nuova mixology experience che coinvolgerà i i migliori cocktail bar della città, nella cornice bianca e innevata del febbraio 2023.

