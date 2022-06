Coca-Cola partner del Pride a Milano e in altre città

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Per il quinto anno consecutivo Coca-Cola è partner di Milano Pride e sostiene il Rainbow Social Fund, il fondo istituito dal CIG Arcigay Milano per progetti di solidarietà in ambito sociale durante tutto l'anno. Il 2 luglio Coca-Cola tornerà a sfilare alla Parata di Milano: l'appuntamento è in Via Vittor Pisani, di fronte alla stazione centrale di Milano, da dove partirà un colorato truck elettrico con ospite Jo Squillo.

Coca-Cola è presente anche nelle piazze di altre tre città italiane. A Napoli, il brand sarà main sponsor della manifestazione e supporterà la Casa delle Culture e dell'Accoglienza della comunità LGBT+, un progetto nato da una collaborazione tra il Comune di Napoli e un partenariato di associazioni guidato da Antinoo Arcigay Napoli.

A Padova, Coca-Cola è per il quarto anno consecutivo tra i sostenitori del Pride Village, supportando la prima la prima casa di accoglienza del Nord Est nata per offrire ospitalità e aiuto alle persone della comunità Lgbt vittime di violenza. A Torino, infine, Coca-Cola si è unita ai festeggiamenti del Pride come partner di La Stampa, in questo caso dando concreto supporto a To Housing, il nuovo co-housing sociale a che accoglie le persone Lgbtqi in difficoltà. Inoltre, a Milano Coca-Cola coinvolgerà circa 100 bar e locali nella zona Porta Venezia e Arco della Pace promuovendo il supporto al Pride e omaggiando i consumatori con un braccialetto da "Love Hero".

(ANSA).