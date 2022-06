Allerta gialla, previsti temporali a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Il centro funzionale per il monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali e rischio idrogeologico a Milano a partire dalla tarda mattinata di domani, martedì 28 giugno, e fino a mercoledì mattina.

Un nucleo perturbato proveniente dalla Spagna porterà infatti condizioni di instabilità con possibilità di precipitazioni.

Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà quindi attivo per monitorare le condizioni meteo e, se necessario, per coordinare gli interventi. (ANSA).