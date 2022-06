Torna dopo due anni la fiaccolata della Croce rossa a Solferino

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Ritorna sabato 25 giugno, dopo due anni di stop dovuti al Covid-19, la tradizionale fiaccolata che vede migliaia di volontari della Croce Rossa percorrere la strada che va da Solferino a Castiglione delle Stiviere (Mantova), grazie alla quale in tanti si ritroveranno nei luoghi in cui, nel 1859, si svolse la celebre battaglia risorgimentale e dove Henry Dunant ebbe l'idea di fondare quella che, negli anni, è diventata la più grande associazione di volontariato del mondo.

Per questa idea trasformata in realtà, ricevette il premio Nobel nel 1901.

"Sono momenti difficili per gli operatori umanitari. Sfide inimmaginabili hanno caratterizzato questi ultimi due anni - sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - nei quali le nostre volontarie e volontari hanno letteralmente dovuto gettare il cuore oltre l'ostacolo. E ce l'hanno fatta, con passione e gentilezza, a fornire costanti risposte alla pandemia e alle sue conseguenze socio-economiche, a crisi come quella afghana, al conflitto in Ucraina".

Al Micr, Museo Internazionale della Croce Rossa (palazzo Longhi Triulzi) a Castiglione delle Stiviere, sarà inaugurata l'esposizione fotografica "Una storia di Umanità" che vedrà esposte oltre 40 fotografie, contributo di professionisti di caratura internazionale. Alle 19 e 30 una fiaccolata ricreerà simbolicamente quei momenti storici di nascita dell'umanitarismo moderno, lungo il tragitto percorso dai soccorritori che trasportarono i feriti durante la battaglia.

Da quella data al via anche il festival "Una storia di Umanità" al Micr, ricco di appuntamenti dedicati all'editoria e alla musica che si protrarrà fino al 24 settembre, coinvolgendo personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo. (ANSA).