'Traviata virtual reality', prima opera nel metaverso

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Sarà una versione ridotta de 'La Traviata' di Giuseppe Verdi girata al teatro Olimpico e a Palazzo Giardino a Sabbioneta, patrimonio Unesco nel mantovano, ma soprattutto sarà la prima opera lirica pensata per il metaverso. Come ha spiegato l'assessore lombardo alla Cultura, Stefano Bruno Galli, si tratta del primo melodramma interamente realizzato nel metaverso, "un lavoro sorprendente che coniuga, in maniera del tutto innovativa e creativa, l'arte nel senso più classico e le nuove tecnologie".

'Traviata Virtual Reality', il nome del progetto presentato a Palazzo Lombardia, si candida a diventare una porta spalancata verso il futuro della fruizione culturale, destinata a coinvolgere sempre di più le tecnologie digitali.

Si tratta di un progetto di Cieli Vibranti e Scena Urbana, ideato da Fabio Larovere, Andrea Faini, Dario Pasotti e Anna Berna e patrocinato da Regione Lombardia. Una selezione di scene da 'La Traviata' di Giuseppe Verdi da fruire con una modalità del tutto nuova: grazie alla tecnologia Oculus Quest 2, sarà possibile vedere l'opera a 360 gradi e vivere un'esperienza totalmente immersiva. Lo spettatore osserverà il melodramma da un punto di vista inedito, a fianco dei cantanti o 'in volo' sull'orchestra.

Lo spettacolo si potrà ammirare in una serie di eventi organizzati nel bresciano che partiranno il 21 giugno e si concluderanno il 9 settembre. (ANSA).