Covid: Moratti, in Lombardia Rt sopra l'1, serve prudenza

"La crescita dell'incidenza dei contagi Covid che ha avuto un rimbalzo negli ultimi dieci giorni in tutta Europa e anche in Lombardia, con un indice RT che ha superato quota 1, ci induce ad assumere atteggiamenti di prudenza e a non abbassare la guardia". Lo ha affermato in una nota la vicepresidente lombarda Letizia Moratti.

"Utilizzare le mascherine negli ambienti affollati - ha aggiunto - è una precauzione che ci costa poco e ci aiuta a non ammalarci e a non contagiare a nostra volta. Una buona prassi che continuo a raccomandare".

Per la protezione dei fragili e degli over 80, inoltre, "è fondamentale la vaccinazione con quarta dose. Considerata la forte contagiosità delle varianti Omicron - ha spiegato - non bisogna aspettare, confidando nell'estate".

La Regione ha vaccinato il 91,2% degli over 60 con tre dosi: "Non disperdiamo questo patrimonio di protezione che abbiamo acquisito - ha concluso Moratti - che si riflette in un basso numero di ricoverati in terapia intensiva e in reinfezioni con decorsi non particolarmente gravi, ma pur sempre insidiosi".

