Moda: Yezael, modelli in vetrina e spiritualità

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - C'è un angelo che ti guarda le spalle sui capi di Yezael, il brand di Angelo Cruciani che ha presentato stasera a Milano la sua collezione per la prossima estate, mettendo in vetrina dei modelli. Insieme ai capi un libretto di istruzioni sul potere degli angeli come ponte tra cielo e terra. "Vogliamo portare di moda la spiritualità, contaminare la società con valori diversi, la nostra non è solo estetica" sottolinea Cruciani, spiegando che i suoi capi, con i loro simbolismi, vanno oltre l'immagine. Anche per questo per la sfilata di settembre ha aperto un open casting in tutta Italia per cercare non modelli ma persone, non fisicità ma personalità.

Tra i fan del brand Achille Lauro, Elodie, i Maneskin e anche Madonna, che ha scelto Yezael per il look dei suoi ballerini. Lo scorso 27 maggio Angelo Cruciani, invitato dal governo messicano, ha sfilato anche a Cuernavaca. (ANSA).