Caldo: a Milano black out e temperature ancora sopra i 30 gradi

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Impossibile salire sulle terrazze dl Duomo per l'apertura serale prevista ogni giovedì fino alle 22 e black out sparsi dal centro alla periferia: le temperature da giorni costantemente sopra i 30 gradi a Milano e il conseguente aumento dell'uso dei condizionatori stanno provocando non pochi problemi in numerose zone del capoluogo lombardo e ieri nel tardo pomeriggio per circa mezz'ora è saltata la luce proprio nel pieno centro, con problemi per tutti i grandi negozi di corso Vittorio Emanuele e appunto per i turisti in coda per salire in Duomo.

Non cambierà la situazione nel weekend dato che sono previste giornate di sole con temperature anche sopra i 35 gradi a Milano e in tutta la Lombardia, con i condizionatori quindi sempre accesi e prevedibili altri disagi per black out. (ANSA).