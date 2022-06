Tre chili di hashish in casa, arrestato dalla Polizia

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Milano un italiano di 46 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.in quanto in casa sua hanno trovato tre chilogrammi di hashish I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Quarto Oggiaro avevano notato l'uomo che si aggirava in maniera sospetta in via De Pisis.

Gli investigatori lo hanno quindi controllato e in casa gli sono stati trovati tre chili di droga.

Nell'abitazione gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. (ANSA).