Contro ogni discriminazione, torna il festival DiverCity

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "Aprire le città alle risorse culturali generate dall'intersezione di diverse identità": così Andi Nganso, medico varesino, originario del Camerun, con un passato nella Croce Rossa Italiana e nell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, spiega la finalità del festival DiverCity, organizzato dall'associazione da lui fondata.

Dal 24 giugno a Base Milano, prende il via la quinta edizione della rassegna, che ha come obiettivo il superamento di ogni forma di discriminazione dettata dal colore della pelle, dalle scelte sessuali e dalla disabilità. Tre giorni di talk, workshop, performance artistiche e una mostra fotografica e di arti visive che mirano a far riflettere sui tanti temi legati alla diversità attraverso testimonianze dirette e di voci provenienti dal panorama internazionale e nazionale che hanno dichiarato il proprio impegno a supporto di campagne di sensibilizzazione per combattere ogni forma di discriminazione. Tra queste la modella, attivista ed influencer Bianca Balti e Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "REST: Restare - Esistere - Restituire" è il titolo dell'edizione 2022 del Festival, che ha il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comune di Milano. (ANSA).