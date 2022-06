Il 28 giugno concerto Love Mi, Fedez con J-Ax diretta su Italia1

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Martedì 28 giugno, dalle 19, Italia 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano LOVE MI, l'atteso concerto live di Fedez con tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG - TOGETHER TO GO (onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse).

La serata evento sarà presentata da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator (3.8 milioni su TikTok, 1.1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube). Vagnato, inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, dalle 18 sarà anche in diretta su Mediaset Infinity per seguire la prima parte del concerto.

Insieme a Fedez, sul palco di Piazza del Duomo ci sarà anche J-AX. i due artisti hanno condiviso tantissimi successi e l'indimenticabile concerto di San Siro. Tra i cantanti che si esibiranno nel corso della serata (in ordine alfabetico): Ariete, Beba, Cara, Dargen D'Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¾SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua. I fondi raccolti grazie al numero solidale 45595 saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG - TOGETHER TO GO, Onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse (in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale).

LOVE MI è un evento di Milano è Viva, progetto promosso dall'amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo.

L'organizzazione di LOVE MI è curata da Doom Entertainment e la parte di produzione da Vivo Concerti. (ANSA).