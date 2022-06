Papa: il suo rapporto con il Cinema in incontro alla Bcc

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Per illustrare il Bilancio Sociale 2021, sintesi dell'attività mutualistica svolta dalla Banca, la Bcc Milano ha organizzato per venerdì prossimo un evento speciale aperto a tutti, invitando monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali, a parlare del rapporto tra il Papa è il cinema.

Viganò in passato era già stato chiamato da Benedetto XVI alla guida del Centro Televisivo Vaticano. Proprio per la sua grande esperienza nel settore della comunicazione successivamente ha ricevuto da Papa Francesco l'incarico di realizzare una radicale riforma e riorganizzazione dei media vaticani. Nell'incontro di venerdì 17, presso l'Auditorium "don Enrico De Gasperi" di Bcc Milano a Carugate (Milano), dopo l'illustrazione del Bilancio da parte del presidente Bcc Milano, Giuseppe Maino, Viganò parlerà anche del suo libro più recente, 'Lo sguardo: porta del cuore. Il neorealismo tra memoria e attualità' (Effatà Editrice) che contiene tra l'altro un'originale intervista al Papa. (ANSA).