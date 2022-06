Mondo Marcio ritorna e lancia un singolo con Arisa

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Mondo Marcio ritorna sulla scena e lo fa in grande stile, con il nuovo singolo 'Fiori e Fango' prodotto da 2nd Roof per Mondo Records / The OrchardSony e in circolazione dal 16 giugno, disponibile su tutte le principali piattaforme streaming.

Per l'occasione il rapper milanese ha scelto una partner d'eccezione, visto che è accompagnato dalla voce cristallina di Arisa. A condurre le danze, però, è Mondo Marcio con il suo caratteristico flow che trasforma il pezzo in una sorta di power ballad hip hop.

La canzone si spiega da sola: dal fango possono nascere fiori e tutti abbiamo la possibilità di rialzarci dopo essere caduti.

Mondo Marcio non rinuncia però all'ironia dissacrante e ai riferimenti alle sue passioni cinematografiche, con un omaggio al film 'Casinò' del regista Martin Scorsese.

In 'Fiori e Fango' ci sono la classicità di un pioniere del rap italiano e la voglia di aggiungere nuovi colori alla sua tavolozza: "Da tempo volevo lavorare con Arisa", ha commentato Mondo Marcio parlando di "una delle voci italiane che stimo di più".

Per questo "sono contento che sia stata proprio lei a dare un'anima a questa canzone - ha aggiunto - che invita tutti a trovare dentro di sé la forza di ricominciare". Un'artista, Arisa, "che apprezzo perché gioca secondo le sue regole - ha continuato Mondo Marcio - esattamente come faccio io".

Per Arisa "è stato interessante" collaborare con il rapper milanese. Un cantante "senza fronzoli e di grandi contenuti, con un'umanità urgente - ha concluso - un amico e un vero artista".

