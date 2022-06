Vaiolo scimmie, in Lombardia individuati 16 casi

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Sono 16 i casi di vaiolo delle scimmie individuati finora in Lombardia. A renderlo noto è la vicepresidente lombarda Letizia Moratti con un post su Twitter dove ha ribadito che "la situazione al momento non desta preoccupazione".

Ad ogni modo i laboratori lombardi del San Matteo di Pavia e del Sacco di Milano che hanno isolato e genotipizzato il virus "sono attivi per identificare e studiare i casi". (ANSA).