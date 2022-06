Nichetto , un coffee table book per i 20 anni

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Luca Nichetto festeggia 20 anni nel design al Fuori Salone dove presenta 'Milano Projects, collaborations and conversations in design', un coffee table book che racconta non solo vent'anni di progetti ma soprattutto un network di personaggi e relazioni. Il libro è pubblicato da Phaidon ed è diviso in due parti che alternano in modo cronologicamente opposto testimonianze e progetti, creando un continuum temporale dal 2000 fino ad oggi. Il libro contiene, oltre a interviste a creativi, manager, progettisti e artigiani firmate da Max Fraser e Francesca Picchi, un editing di 137 progetti, 400 fotografie, bozzetti, prototipi, ma soprattutto storie e aneddoti per una panoramica completa del lavoro svolto dallo Studio.

Grazie al progetto itinerante Nichetto Book Circle - la prima tappa si è svolta a New York - il volume dai toni pop si propone di creare un dibattito dinamico sul futuro immediato del design, grazie ad un coro di voci internazionali che appartengono anche a universi differenti e che via via verranno coinvolte nelle prossime edizioni. (ANSA).