A Francesco Gabbani il nuovo Telegatto 'green'

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - C'è anche il nuovo Telegatto tra gli oggetti di design presentati al FuoriSalone. Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti organizzato un evento speciale, domenica 12 giugno all'Università degli Studi di Milano, per consegnare la nuova versione ecosostenibile del premio a Francesco Gabbani.

L'appuntamento, organizzato nell'ambito della mostra-evento Interni "Design Re - Generation", vedrà il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, consegnare infatti per la prima volta il riconoscimento - che quest'anno si è trasformato in un'opera d'arte green - a Francesco Gabbani per il suo talento musicale e l'impegno nei confronti del futuro del nostro Pianeta.

All'incontro prenderanno parte Kicco, artista di Cracking Art, e Paolo Bettinardi, CEO del movimento artistico noto per le sue installazioni urbane in tutto il mondo, che spiegheranno come sono nate le statuette eco-sostenibili del nuovo Telegatto, lanciate in occasione dei 70 anni di Sorrisi. Ogni opera è stata realizzata con materiali riciclati e plastica rigenerata di colore blu, giallo e fuxia. (ANSA).