Vaccini, Moratti: 'Lombardia attrezzata per la quarta dose'

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "Fino a ieri non avevamo alcuna indicazione. Se ci saranno delle indicazioni in questo senso, naturalmente le seguiremo. La Regione Lombardia sicuramente è attrezzata per poter far fronte alla eventuale quarta dose per tutti, se sarà estesa la platea". Lo ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, a margine della sua visita all'Ospedale San Giuseppe di Milano, parlando della possibilità che la quarta dose del vaccino anti Covid venga estesa a tutti.

"La Regione Lombardia ha un sistema che è flessibile da un lato e dall'altro sufficientemente strutturato per realizzare i piani vaccinali che saranno necessari", ha concluso. (ANSA).