Una nuvola sulla facciata per il packaging del futuro

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Simboleggia le possibilità̀ che si aprono immaginando la riduzione del footprint sul pianeta la nuvola sulla facciata del progetto abitativo POSThome di via Teodosio, a Milano, ideato da Claudia Campone, fondatrice dello studio di progettazione THiRTYONE Design + Management.

L'installazione 'Light as clouds' nasce "dalla volontà di muoversi sul pianeta leggeri come nuvole, nell'ottica di ridurre al minimo l'impronta negativa sull'ambiente dovuta alle attività umane - racconta Claudia Campone. - Vogliamo dimostrare come anche un evento quale la Milano Design Week possa diventare sostenibile e diventare uno spunto di riflessione e azione rispetto a quello che la cultura del progetto può fare per il pianeta". La nuvola è infatti legata da una speciale rete realizzata da Linificio e Canapificio Nazionale S.r.l Società Benefit e Kuku International Packaging, che hanno unito i rispettivi know-how per creare 100% Linen, Super Sustainable Packaging: una linea di prodotti sostenibili dall'anima in lino per il confezionamento alimentare.

Oltre che l'installazione, l''edificio ospita la designer Bea Roggero Fossati con la sua opera Liquid / Static. "La mia pratica esplora principalmente gli ecosistemi, dalle vaste distese oceaniche ai mondi microscopici dei funghi e del sottobosco - racconta l'artista - Con le mie installazioni, sculture e fotografie provo a catturare la natura immersiva e la forza travolgente di questi paesaggi". (ANSA).