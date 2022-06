Salone Mobile:un deambulatore vince Salonesatellite award

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Un deambulatore capace di dare un senso di dignità a chi deve utilizzarlo, piacevole anche da tenere in casa è il progetto che si è classificato al primo posto al Salonesatellite award, premio creato per valorizzare i migliori designer under35. RemX, questo il nome del prototipo ideato dalla nigeriana Lani Adeoye, ha vinto per la capacità di sposare "eleganza e dignità in un oggetto utile per tutti".

Inoltre risponde in modo incisivo e semplice al tema del SaloneSatellite 2022: Designing for our future selves".

Secondo premio è andato al progetto firmato da Belgium Is Design / Studio Gilles di 'Lamps' serie limitata di lampade realizzate versando gesso bianco su nastro nero Vhs lavorato all'uncinetto che sono oggetti, spiega la motivazione, "belli e funzionali" e anche "sostenibili".

Terzo classificato Meenghe, oggetti di mobilio urbano come cestini per rifiuti, vasi e sgabelli creati con tricioli di pneumatici firmati dai serbi Young Balkan Designers / Djurdja Garčević. Progetto "sostenibile, anche godibile esteticamente".

Menzione speciale al finlandese Rasmus Palmgren per Ease Chair, all'Atelier Ferraro, tedesco, per la sedia +1,5 Celsius.

