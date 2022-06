Lo scooter elettrico è fluo e di design

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Più che uno scooter, è un oggetto di design su ruote per la mobilità sostenibile: è 'Fantastic Me', nato dalla collaborazione tra MSGM e il brand di scooter elettrici Made in Italy ME Motorino Elettrico.

Lo scooter, dalla forma essenziale, è disponibile in giallo fluo o colori pastello ed è il primo modello al mondo costruito in SMC, Sheet Moulding Compound, con telaio brevettato.

Lo Sheet Moulding Compound è un materiale termoindurente in fogli, composto da fibre di vetro, cariche minerali, pigmenti e resine, ed è riciclabile attraverso il riutilizzo nel processo di produzione del cemento. Non è un materiale nuovo nel settore automotive (in SMC sono i paraurti delle automobili, ad esempio) ma del tutto nuova - spiegano le aziende - è stata l'idea di utilizzarlo come struttura portante e coprente al tempo stesso.

Inoltre il ME, così concepito, nasce da puro stampaggio e assemblaggio, senza il ricorso a operazioni di saldatura.

"La sostenibilità ambientale deve diventare una priorità di tutti, una trasformazione che passa anche dalla responsabilità individuale di ciascuno di noi e che in un momento complesso come quello che il mondo sta attraversando deve infonderci fiducia e coraggio. Sostenibile per me - dice Massimo Giorgetti, fondatore e Direttore Creativo di MSGM - è anche sinonimo di bellezza e divertimento".

Per tutta la design week lo scooter sarà esposto presso lo store di MSGM in Via Broletto, dove saranno disponibili anche dei voucher per test ride su appuntamento. (ANSA).