Investita mentre va a festa liceo, 14enne muore in ospedale

(ANSA) - LODI, 08 GIU - E' deceduta all'ospedale pediatrico di Brescia la ragazza di 14 anni che era stata investita da un'auto ieri sera mentre stava andando a un liceo, in via Salvo D'Acquisto, a Lodi, dove si stava svolgendo la festa di fine anno scolastico.

Immediatamente soccorsa, in gravissime condizioni era stata trasportata d'urgenza, in eliambulanza, agli Spedali civili di Brescia.

E' stata avvisata l'Autorità giudiziaria e la vettura è stata sequestrata. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sull'incidente. (ANSA).