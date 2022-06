Pinocchio contro il greenwashing

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - 'Someone is lying…' alla design week: è la denuncia-installazione svelata nella Piazza degli Eventi di SuperstudioPiù, dove è apparso un Pinocchio gigante schierato contro le bugie del nostro tempo, che prendono il nome di greenwashing.

L'iniziativa è stata promossa da Alcantara S.p.A., azienda 100% made in Italy, che ha ottenuto nel 2009 la certificazione di Carbon Neutrality rilasciata da TÜV SÜD, uno dei più rigorosi enti internazionali di certificazione.

"A distanza di 13 anni - afferma Andrea Boragno, Presidente e Amministratore Delegato di Alcantara - continuiamo a migliorare progressivamente il nostro impegno in materia, operando sempre con la massima trasparenza e adottando un approccio basato sui fatti, ovvero su prove scientifiche e certificazioni. Alcantara ha fatto della trasparenza in tema di sostenibilità uno dei suoi assett più importanti, consapevole di quanto sia difficile veicolarne la complessità. Così è nata l'idea di essere chiari, come si è chiari e leggeri quando si spiegano le cose importanti ai bambini: quindi si è scelto di farlo attraverso i personaggi di una favola." Il progetto, patrocinato da Camera Nazionale della Moda Italiana, è realizzato in collaborazione con Connect4Climate, coalizione della Banca Mondiale che raggruppa istituzioni, privati, organizzazioni non governative, università, centri di ricerca e associazioni di categoria. (ANSA).