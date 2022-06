In mostra un cabinet rivestito da 130mila swarovsky

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - E' rivestito con 130.000 cristalli Swarovski il cabinet one-of-a-kind presentato alla Galleria Mirco Cattai per il FuoriSalone dall'architetto Sonja Vizzini.

Il mobile è ispirato nelle forme e nei colori a uno dei più preziosi tappeti da preghiera presenti nella Galleria di via Manzoni 12, tessuto a mano in Anatolia Occidentale a fine XVII secolo. Tappeto e cabinet sono insieme in vetrina, in un gioco di rimandi reso possibile da falegnami, tappezzieri, laccatori e decoratori d'arte di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, che hanno tradotto in realtà l'idea stilistica di Vizzini, abbinando legno, tessuti e cristalli Swarovski nelle stesse cromie del tappeto. (ANSA).