Editoria: dal 9 giugno in edicola il nuovo For Men Magazine

"Era il 2003 quando sbarcò nelle edicole For Men Magazine grazie all'intuizione del nostro Editore Urbano Cairo che decise di affidarlo proprio a me. - afferma il direttore Andrea Biavardi - Fu il primo lancio della Cairo Editore, diventata poi la più importante casa editrice di periodici. Da allora il giornale ne ha fatta di strada. Adesso, alla soglia dei 20 anni, è ormai adulto. I suoi anni, grazie ai consigli che ogni mese diamo, li porta benissimo. Ma, come ogni atleta che si rispetta, ha deciso di non accontentarsi e di farsi quindi una specie di tagliando".

Nel nuovo For Men Magazine i contenuti legati alla forma fisica e al benessere con focus su fitness, wellness all'aria aperta, bicicletta e tantissime attività sportive, anche quelle di svago come la pesca, il golf e il padel. Più spazio anche ai temi legati alla psicologia Il nuovo progetto grafico firmato dell'art director Silvia Garofoli dà "risalto a immagini e fotografie con una maggiore nitidezza e spettacolarità cromatica, senza rinunciare alla densità informativa". Al via anche il nuovo account Instagram @formen_fitness, uno spazio per gli appassionati della forma fisica e del benessere curato dagli esperti di For Men Magazine.

