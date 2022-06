Coca-Cola supporta Special Olympics a Torino anche coi volontari

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Ci saranno anche novanta dipendenti di Coca-Cola fra i volontari impegnati nelle Special Olympics per la XXXVII edizione dei Giochi Nazionali Estivi, che si svolgono a Torino fino al 9 giugno e che coinvolgono tremila atleti in venti discipline sportive, dal dragon boat, all'atletica leggera, al calcio a cinque al nuoto, al karaté, il più grande evento nazionale di sempre dedicato alle persone con disabilità intellettive per numeri di Atleti coinvolti e discipline sportive proposte.

Dal 1968 Coca-Cola è socio fondatore e sponsor globale di Special Olympics e da oltre 20 anni sostiene l'organizzazione in Italia e i suoi programmi con contributi finanziari, attività di volontariato e iniziative mirate ad accrescere una presa di coscienza. I novanta dipendenti del gruppo scendono in campo oggi e domani quindi per contribuire all'evento.

"Gli atleti Special Olympics - è convinta Cristina Camilli, Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Coca-Cola Italia - sono fonte d'ispirazione per chi ha il privilegio di essere al loro fianco, come possono testimoniare i tanti volontari di Coca-Cola che, anche quest'anno prenderanno parte alla manifestazione e presteranno il proprio aiuto agli atleti in gara".

"I Giochi Nazionali di Torino - ha aggiunto Alessandro Palazzotti, Vicepresidente di Special Olympics Italia - rappresentano il simbolo di una ripartenza: l'opportunità di diffondere nel nostro Paese, in modo sempre più forte, un intenso messaggio di inclusione, per promuovere la creazione di un mondo in cui tutte le persone possano essere riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze".

