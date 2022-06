La Scala pensa al restyling, progetto green e 'nuova' facciata

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - La Scala di Milano ha già pronto un progetto da 1,7 milioni di euro per l'efficientamento energetico che spera di poter realizzare con i fondi del Pnrr. E nel frattempo si prepara anche a un restyling esteriore con il rifacimento della facciata che sarà realizzato entro quest'anno e riporterà il teatro all'aspetto immaginato dal Piermarini, incluse le finestre. Ci sarà però anche un aspetto ecologico con serramenti nuovi che eviteranno spifferi e dispersione di calore.

Del problema del rincaro delle materie prime il sovrintendente Dominique Meyer ha parlato alla conferenza stampa di presentazione della stagione.

"Certo che sono preoccupato per l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime - ha ammesso - Non preoccuparsi sarebbe stupido. La nostra bolletta dell'energia passerà da due a quattro milioni". Però "un anno e mezzo fa è iniziato un piano verde e lavoriamo all'efficienza energetica" con l'obiettivo "di ridurre del 51% le emissioni di C02" e di conseguenza anche i costi.

E comunque "abbiamo già cambiato tutte le lampadine della sala - ha concluso - con altre a risparmio energetico. Ci siamo lavorando e non possiamo essere felici nemmeno dei costi delle materie prime. Abbiamo iniziato un piano di riduzione dei costi". (ANSA).