Il Vittoriale 'riconquista' nuovi spazi con festival GardaLo!

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Il Vittoriale di Gardone Riviera si prepara a farsi palcoscenico dell'edizione pilota del festival GardaLo! - il primo festival culturale della sponda lombarda del Lago di Garda, al via quest'anno a Gardone Riviera dal 24 al 26 giugno. E lo fa con l'apertura di spazi per la prima volta accessibili al pubblico. "Riconquiste", spiega il Vittoriale - volute dal presidente Giordano Bruno Guerri, che saranno inaugurate venerdì 24 giugno, primo giorno di festival, dalle 18.

I nuovi spazi includono: la nuova Bottega del Vittoriale, che offrirà ad appassionati, visitatori e turisti tutti i prodotti dannunziani pensati e realizzati dal Vittoriale nel corso degli anni (tra questi, olio, vino, alloro, t-shirt); l'accesso alla platea dell'Anfiteatro, pronto ad accogliere spettacoli teatrali e concerti per tutta la stagione estiva, per raggiungere direttamente Casa Cama (l'ex casa del custode); infine, i Loggiati, dai quali si gode la vista più bella sul lago, e la copia della Vittoria alata dei Civici Musei di Arte e Storia di Brescia, commissionata da Gabriele d'Annunzio allo scultore Renato Brozzi, senza ali e senza clipeo, ora restaurata.

Le inaugurazioni introdurranno idealmente ospiti e visitatori a GardaLo!, al via alle 19, sempre 1l 24 giugno, sulla Nave Puglia con il primo appuntamento "La storia saremo noi", a cura di Giovanni Iozzia per la sezione Innovazione.

"La caduta delle catene che hanno sempre impedito l'accesso alla platea del Parlaggio e a Casa Cama, l'apertura dei Loggiati e della Bottega del Vittoriale rendono interamente percorribile tutto il Vittoriale, e sono anche il simbolo della futura crescita di GardaLo!, che nei progetti deve diventare GardaGa!, un grande festival diffuso sulle tre sponde del lago", commenta il presidente Giordano Bruno Guerri. (ANSA).