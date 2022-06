A Base la Temporary Home dell'economia circolare

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Una guesthouse per cinque giovani designer, invitati a riflettere sull'economia circolare: è la Temporary Home di We will design, la collettiva di Base Milano per il FuoriSalone. La designer e ricercatrice tedesca Rebecca Schedler, in collaborazione con Goethe-Institut Mailand, è presente con "Symbiopunk", un bioreattore e sistema di compostaggio che converte le feci umane in humus fertile, mentre con "Proposals for a Prevailing World - Vol.I" il designer olandese Joppe Broers propone una mappatura di tutte le specie estinte conosciute dal 1800 in poi, per riflettere sulla rapida urbanizzazione del pianeta. In "The Big Assembly" il designer e scenografo francese Goliath Dyèvre, in collaborazione con Institut français Milano - Institut français Paris, si interroga sulla natura dell'innovazione attraverso la trasformazione dei materiali presenti nella nostra vita quotidiana, mentre con "The Growing Sneakers" l'eco-social designer italiano Nicholas Rapagnani, in collaborazione con i laboratori FaST Lab della Libera Università di Bolzano ed il brand Salewa (gruppo Oberalp), riflette sul ciclo di vita delle scarpe da ginnastica per trovare soluzioni più sostenibili. Il focus del progetto è la sperimentazione di materiali organici a base di micelio in laboratorio come risposta all'attuale produzione di massa. La sostenibilità entra anche in cucina con Eleni Michael e Kaajal Modi che, grazie alle loro conoscenze sulla fermentazione alimentare, utilizzeranno i rifiuti alimentari di casaBASE per sperimentare cibi e bevande da degustare all'interno dell'installazione. (ANSA).