Urban Giants,nel Milanese festival writers più grande Italia

MILANO, 05 GIU - Dopo due anni di stop per la pandemia, tornerà il prossimo fine settimana Urban Giants, il festival di graffiti più grande d'Italia: cento gli artisti che arriveranno da venti Paesi diversi a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese per esibirsi in un'area tra il Centro Ugo Tognazzi in Via Castoldi e i muri perimetrali della vetreria Vetropack in Via San Cristoforo.

Nei due giorni si potranno gratuitamente guardare gli artisti all'opera, ma ci saranno anche laboratori di pittura per bambini o ragazzi insieme a Dynamo Camp e Art Painting di tavole skate rottamate con Maxi Sport oltre a musica live e dj set.

L'iniziativa è realizzata dall'associazione We Run The Streets che quest'anno collaborerà con l'associazione Grupifh (GRUppo di Promozione Iniziative a Favore dei portatori di Handicap) perché in contemporanea al festival internazionale si svolgerà la festa di "Birreficenza" per raccogliere fondi per attività a favore del soggetti fragili.