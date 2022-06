Da auto al caffè, all'Adi Design Museum mostre ed eventi

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Dalla premiazione del Car Design Award 2022 (su invito) a un talk sulla cultura d'impresa, dalla presentazione del libro 'Il giovane Giorgetto Come si diventa il car-designer del secolo' con l'autore Giosué Boetto Cohen e Giorgetto Giugiaro, all'evento 'Senso Espresso Coffee. Style.

Emotions. Heritage e design dietro le macchine per caffè" a cura del MUMAC, Museo della Macchina per Caffè e del Gruppo Cimbali sono tantissimi gli eventi (e le esposizioni) che l'Adi Design museum ospita dal 6 al 12 giugno per la design week.

Alle mostre già aperte - Podium 16. I Compassi d'Oro di Olivetti e Marco Zanuso e Alessandro Mendini. Design e Architettura - si aggiungono La casa nella casa. Omaggio a Dino Gavin, a cura di Paradiso terrestre, che riproduce in scala uno a uno la "casa nella casa", una sorta di rifugio, un "cubo" nel quale isolarsi, che Dino Gavina realizzò all'interno della propria abitazione; Elica, past and present, looking to the future del designer Fabrizio Crisà installazione che attraverso tre prodotti racconta il punto di vista di Elica; GIACOMO Jack BRAGLIA Conversations with emotional journeys a cura di Beatrice Audrito; e ancora NECO - The New Cone, installazione curata da Francesco Dondina dedicata al packaging sostenibile.

Fra i tanti appuntamenti da citare 'I Quaderni Plana di Ugo La Pietra: Bestiario e Dal Cucchiaio Alla Città di Ugo La Pietra' con il presidente Adi Luciano Galimberti e Ugo La Pietra, un incontro sul design responsabile, la presentazione della rivista DIID N°75/ SEZIONE OPEN DEBATE. Conclusione il 12 giugno alle 19:30 con il Concerto RockDesign di Oslavia. (ANSA).