Un corso per la difesa dei diritti delle persone Lgbti+

(ANSA) - PAVIA, 01 GIU - Un corso per difendere "Diritti e tutele delle persone LGBTI+". A promuoverlo a Pavia è "Coming-Aut LGBTI+ Community Center", uno spazio comunitario di solidarietà e di visibilità, in collaborazione con il Comune.

"L'iniziativa - ha spiegato oggi Barbara Longo, assessore alle pari opportunità - rientra nel 'Progetto Todesi' (Territorio, Opportunità, Diritti, Eguaglianza, Solidarietà), realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. L'obiettivo più importante è diffondere una cultura che combatta ogni genere di discriminazione e violenza motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere".

Le lezioni si svolgeranno in modalità online a partire dal 23 giugno e sino al 22 dicembre. Sono previsti sei moduli su "Quale minoranza"; "Le persone LGBTI+ nel prisma della Costituzione"; "LGBTI+ Fobia"; "Minore, Scuola, Famiglia"; "Questione T"; "In fuga dal proprio Paese".

"Il corso - ha osservatop Giuseppe Polizzi, responsabile della formazione e del 'Migrant Help Desk' in 'Coming-Aut LGBTI+ Community Center' - mira a trasmettere competenze trasversali sui temi LGBTI+ a partire dall'uso inclusivo e non discriminatorio del linguaggio". I destinatari sono in particolare soggetti aderenti alla rete interistituzionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, professionisti iscritti ad ordini professionali (come avvocati, medici, assistenti sociali), dipendenti pubblici e privati, operatori del Terzo Settore. (ANSA).