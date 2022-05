Ecam: cibo, energia e salute i pilastri della sicurezza

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - La definizione dei temi principali che saranno oggetto della terza edizione del summit, in programma a Milano nel mese di ottobre, in collaborazione con The European House Ambrosetti che verterà sulla sicurezza della persona e i suoi tre pilastri fondanti: cibo, energia e salute.

Questi gli argomenti della riunione di Ecam-European Corporate Council on Africa and the Middle East, presieduto dal suo presidente, Kamel Ghribi.

Con l'occasione ha fatto il suo ingresso nel board di Ecam l'ex presidente della Nigeria Goodluck Ebele Jonathan. Presenti inoltre all'incontro: Josè Manuel Barroso, presidente del board di Gavi; Amani Abou-Zeid, commissaria dell'Unione Africana per le infrastrutture e l'energia; Angelino Alfano, ex Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale e presidente del Gruppo San Donato.

Ghribi, presidente di Gksd Holding e e vicepresidente di Gruppo San Donato, al termine dell'incontro ha affermato che "seguendo l'identità e la visione di Ecam, nel prossimo summit di ottobre rilanceremo e rafforzeremo la tripla P: public and private partnership, come canale essenziale e strategico per le relazioni tra Europa, Africa e Middle East, giovandoci anche del posizionamento geografico e strategico dell'Italia che, grazie a ciò, può giocare un grande ruolo. La guerra in atto non deve scoraggiare iniziative di questo tipo, anzi, deve stimolare tutti per un maggiore sviluppo di questi fori e della partnership pubblico-privato, per sviluppare iniziative che possano facilitino il dialogo che favorisca la pace, che è l'obiettivo cruciale di ogni attore internazionale". (ANSA).