Maltempo: più di 100 interventi vigili del fuoco nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 29 MAG - Sono stati più di 100 gli interventi effettuati dalla serata di ieri, per tutta la notte e anche oggi dai vigili del fuoco nel Pavese a causa del maltempo. Squadre provenienti da tutte le sedi provinciali sono state impegnate per liberare strade e aree di interesse pubblico da alberi caduti o pericolanti.

I pompieri sono stati chiamati in azione anche per la rimozione di parti pericolanti e l'allagamento di vaste aree.

La violenta grandinata che ieri sera, poco prima delle 19, ha interessato anche Pavia e parte della provincia potrebbe aver provocato danni all'agricoltura provinciale: sono in corso i rilievi da parte dei tecnici della Coldiretti.

Una zona particolarmente colpita sembra essere la fascia collinare dell'Oltrepò Pavese: grandine mista ad acqua è caduta sui vigneti nei comuni di Broni, Stradella, Santa Maria della Versa, Cigognola, Pietra de' Giorgi e Montalto Pavese. (ANSA).