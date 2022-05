Incendio in palazzo a Milano, persona salvata da pompieri

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Un incendio è scoppiato, questa sera poco dopo le 20, in un appartamento di un palazzo alla periferia di Milano in via Monte Ortigara poco dopo la zona Vittoria. In base alle prime informazioni dei pompieri, è stata messa in salvo una persona rimasta bloccata dal fumo sulle scale condominiali. Al momento non risultano feriti, né si conoscono le cause delle fiamme. (ANSA).