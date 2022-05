Salute: gli 'ingredienti' dell'acqua aiutano a digerire

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Scegliere la giusta acqua da bere può aiutare non solo a digerire ma anche a evitare l'acidità gastrica. Molti studi confermano che in generale l'acqua è fondamentale per l'assorbimento dei nutrienti e per eliminare le scorie indigeribili. Ma alcune acque che hanno caratteristiche tali che le rendono ancora più utili per la digestione. Ad esempio quelle ricche di bicarbonato che contrastano l'acidità di stomaco e determinano tempi di permanenza del cibo nello stomaco più ridotti, e quelle ricche di solfato, che stimola la secrezione di enzimi digestivi da parte di fegato e pancreas.

"Bere acque ricche di bicarbonati e solfati aiuta a favorire la digestione e contrastare l'iperacidità gastrica in periodi di stress - conferma Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation - in particolare si si consiglia di bere acque con bicarbonati quando si consumano pasti proteici e in generale quando si sfora con un pasto abbondante. Deve, inoltre, essere tenuta in considerazione anche l'acqua gasata che, se sorseggiata durante i pasti, favorisce la dilatazione delle pareti dello stomaco, stimola la secrezione dei succhi gastrici e risulta quindi utile per la digestione, da evitare però per chi soffre di gastrite, perché causa gonfiori e accentua il reflusso gastroesofageo." (ANSA).