A Pavia dopo due anni di assenza torna il Palio del Ticino

(ANSA) - PAVIA, 26 MAG - Dopo due anni di assenza forzata, a causa della pandemia, torna a Pavia il Palio del Ticino, giunto alla XVI edizione. L'appuntamento è in programma domenica 12 giugno, con la tradizionale gara dei barcè (le classiche imbarcazioni a fondo piatto) sul fiume in programma alle 17 e preceduta dalla competizione tra gli arcieri.

A contendersi il Drappo che simboleggia il Palio 2022, quest'anno realizzato dall'artista pavese Davide Ferro, saranno le squadre che rappresentano la tradizione remiera locale: la Società Canottieri Ticino, il Circolo Culturale La Barcela, la Società Battellieri Colombo, il Club Vogatori Pavesi e l'Associazione Motonautica.

Gli eventi legati al Palio del Ticino in realtà partiranno già da martedì 31 maggio : negli spazi ex Iat in Piazza Vittoria verranno esposti i Drappi delle precedenti quindici edizioni.

Sabato 4 giugno, dalle 19.30 sul Ponte Coperto di Pavia, si terrà la cena del Palio, con accompagnamento musicale. Sabato 11 giugno l'araldo sfilerà per le strade del centro storico di Pavia per annunciare l'apertura del Palio, con al seguito il corteo dei figuranti.

La mattina di domenica 12 giugno, alle 11, durante la messa nella Cattedrale di Pavia si terrà la cerimonia di benedizione, alla presenza del duca e della duchessa, con al seguito gli armigeri, gli sbandieratori e le cortigiane. Sempre domenica, dalle 10 nel cortile del Castello Visconteo si vivrà un'atmosfera medioevale con figuranti, compagnie di falconieri, giostra con i cavalli. Seguirà nel pomeriggio la sfilata in costumi d'epoca dal Castello lungo Strada Nuova sino al Borgo Ticino, dove il pubblico si posizionerà sulle rive del fiume per seguire il Palio. (ANSA).