Sala, con Draghi rapporto sereno ma se serve difendo Milano

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Il rapporto con Mario Draghi "è sempre stato sereno, poi io devo difendere la mia città e se serve mi faccio sentire, ma i rapporti sono sempre stati molto, molto positivi e continueranno ad esserlo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala parlando del rapporto con il presidente del Consiglio che oggi sarà in città. "La mia stima per Draghi è assoluta - ha aggiunto -, come quella della maggior parte degli italiani, come dimostrano i sondaggi".

Alla domanda se questa esperienza di governo con un campo largo guidato da Draghi potrebbe proseguire anche dopo le elezioni del prossimo anno Sala ha risposto che "dipenderà dal risultato. Se ci sarà un equilibrio che non garantirà una governabilità certa potrebbe essere di nuovo la stagione di Draghi - ha concluso -. Non so se ne abbia voglia ma per noi potrebbe essere una buona notizia". (ANSA).