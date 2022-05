Tumori: col 'Filo di Arianna' le donne aiutano le donne

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Dopo il successo della prima edizione diventa un format che può essere 'esportato' anche in altri centri oncologici 'Il filo di Arianna', progetto ideato dall'equipe di psicologi e oncologi dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dedicato alle pazienti con il tumore metastatico al seno, per aiutarle a trovare l'equilibrio necessario per condurre una vita normale. Il progetto è nato con la collaborazione dell'associazione GO5 e i risultati della prima edizione saranno presentati il 26 maggio alle ore 18 allo Spazio Alda Merini, a Milano.

L'idea della onlus è stata quella di finanziare progetti di aiuto alle malate coinvolgendo altre donne in difficoltà, come ad esempio le detenute del carcere San Vittore, per la creazione di turbanti per le donne che perdono i capelli a causa delle terapie. Ora l'associazione collabora con le carcerate del reparto di alta sicurezza di Vigevano che, gestite da Caritas, hanno confezionato, oltre agli immancabili turbanti, borse e altri accessori disegnati dalla stilista Helen Field. 'Il filo che unisce le donne' è il titolo di questa nuova iniziativa, che ha preso il via con una capsule collection natalizia. La collezione estiva sarà presentata il 16 giugno alla galleria milanese ArtNoble. (ANSA).