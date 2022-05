Lombardia: stanziati 43 milioni per la 'dote scuola' 2022-23

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Ammontano a 43 milioni di euro le risorse di Regione Lombardia stanziate a finanziamento della 'dote scuola' per l'anno scolastico 2022-2023, a cui si aggiungeranno circa 13,2 milioni di euro previsti di risorse statali. La misura prevede politiche a sostegno del diritto allo studio di ragazzi e ragazze che frequentano scuole statali, paritarie e istituzioni formative regionali con lo scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso ai percorsi educativi e prevenire l'abbandono scolastico.

"Dall'inizio della legislatura ad oggi quasi un milione di studenti lombardi ha avuto accesso alla 'dote scuola'", ha sottolineato l'assessore all'istruzione, Fabrizio Sala. "Una politica che si è confermata efficace nel tempo, perché capace di sostenere concretamente la libertà di scelta educativa delle famiglie, il diritto allo studio per tutti, il merito e l'eccellenza". I fondi stanziati saranno ripartiti tra le quattro componenti della 'dote' e assegnati tramite avvisi pubblici: 24 milioni saranno destinati al 'buono scuola', il contributo per il pagamento della retta di una scuola paritaria o pubblica, parametrato alla fascia Isee e all'ordine e grado di scuola; 8 milioni saranno dedicati al 'sostegno disabili', a parziale copertura del costo del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno a favore di studenti disabili che frequentano le scuole paritarie; 9,1 milioni per il materiale scolastico potranno essere utilizzati per acquistare libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; 2 milioni sono previsti per la 'dote merito' che premia gli studenti di età fino ai 21 anni, che abbiano risultati di eccellenza negli ultimi anni e abbiano ottenuto la votazione massima all'esame di Stato. (ANSA).