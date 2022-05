Prorogata al Tam la mostra 'David Bowie the Passenger'

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - E' prorogata a grande richiesta fino al 26 giugno al Tam di Milano la mostra 'David Bowie the Passenger. By Andrew Kent'. Sono stati ottomila i visitatori che dal 2 aprile hanno ammirato la retrospettiva dedicata all'artista inglese attraverso 55 scatti del fotografo americano.

Con cimeli e documenti provenienti dall'archivio di Kent, al percorso fotografico che ripercorre il ritorno in Europa di Bowie a metà anni '70, si aggiungono gli ambienti di questo viaggio per l'Europa: dal vagone del treno che lo portò fino a Mosca, alla sua stanza di albergo a Parigi. E ancora abiti, microfoni, macchine fotografiche, dischi, modellini, manifesti, memorabilia varia e proiezioni completano la mostra accompagnando il visitatore in un viaggio spettacolare ed immersivo. (ANSA).