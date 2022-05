Scudetto Milan: da Ancelotti a Kakà, "i campioni siamo noi"

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "Forza grande Milan! Complimenti": anche Carlo Ancelotti, tramite il suo profilo Twitter si complimenta con il club rossonero per la conquista dello scudetto. Non è l'unico messaggio di festa, sui social arrivano infatti le celebrazioni di Nigel de Jong, che esulta sia per il City che per i rossoneri, e Kakà che in un post 'canta' "I campioni dell'Italia siamo noi!" (ANSA).