Migliaia a Milano per l'inaugurazione di Piano City

MILANO, 21 MAG - Sono migliaia i milanesi che si sono messi in coda per entrare nel giardino della Villa reale e assistere al concerto del pianista Abdullah Ibrahim che ha inaugurato l'undicesima edizione di Piano City, manifestazione gratuita che nel fine settimana prevede 216 spettacoli in 100 luoghi diversi, come ha ricordato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Circa cinquemila i partecipanti, una cifra che non ha stupito il sindaco di Milano Giuseppe Sala perché "sappiamo che l'unica incognita dell'inaugurazione di Piano City è il meteo e questo è uno degli anni fortunati".

La manifestazione "è una di quelle che costano quasi niente alle casse del Comune - ha aggiunto - ma attira l'attenzione e l'affetto dei milanesi". "Ormai è irrinunciabile" ha sintetizzato dal palco parlando della reputazione all'estero della città "che è merito delle milanesi e dei milanesi". "Noi cerchiamo la nostra via che è quella di una città aperta e sostenibile, dove forse il 15% degli abitanti è milanese da due generazioni o più. Noi attiviamo e creiamo valore. È la nostra via", ha concluso prima di lasciare la parola alla musica.

