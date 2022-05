Design week: il design pride torna a sfilare in città

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Dopo due anni di assenza, in occasione della Milano Design Week, l'8 giugno torna il Design pride, l'evento più pop della settimana del Mobile, una street parade che da piazza Castello invade il distretto delle 5VIE con carri, performance e musica, fino ad arrivare in piazza Affari per la grande festa finale.

Insieme a Seletti, il brand che nel 2016 ha ideato il progetto con la volontà di avvicinare il design alle persone, i protagonisti di questa quinta edizione sono Save The Duck, azienda che produce capi d'abbigliamento animal-free, che porterà dei performer in gabbia per denunciare le condizioni degli animali; Tempo, che sarà presente con la nuova limited edition di fazzoletti nata dall'incontro con Disegnetti Depressetti; ENGINE, gin 100% italiano e biologico, legato al mondo dei motori e ai miti cult anni '80. La festa prosegue sotto l’iconico “dito medio” di Maurizio Cattelan in piazza Affari con il GRUVI PARTY BY SAMMONTANA.