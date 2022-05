Covid: in Lombardia 3.980 nuovi casi, in calo i ricoveri

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Con 36.317 tamponi effettuati, è di 3.980 il numero di nuovi contagiati al Coronavirus in Lombardia, con un tasso di positività che resta sotto l'11%, esattamente al 10,8 (ieri era il 10,3).

Calano i ricoveri. In terapia intensiva sono 37 i pazienti, due più di ieri, mentre negli altri reparti sono 863, cinquantuno in meno. E' di 27 invece il numero dei decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.369.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.368 nuovi positivi, di cui 597 in città, a Bergamo 329, a Brescia 486, a Como 242, a Lecco 149, a Lodi 79, a Mantova 145, a Monza 348, a Pavia 218, a Sondrio 59 e a Varese 298. (ANSA).