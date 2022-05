Coop: 500 prodotti per la colazione, il 45% nuovi

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Oltre 500 prodotti di cui il 45% nuovi, con 57 varianti di caffè, i biscotti, gli yogurt (121 varianti), le bevande vegetali, gli estratti, i tè e le tisane.

Coop rivisita e amplia l'offerta di prodotti a marchio dedicati alla colazione, nell'ambito del progetto che in due anni vedrà circa 5000 nuovi prodotti a marchio arrivare sugli scaffali dei supermercati. Le novità sono state presentate nel corso di una colazione allestita per gli esperti del mondo del food e per la stampa al punto vendita Coop di via Arona a Milano.

La colazione, come spiegano da Coop, sta acquisendo sempre più importanza. Secondo recenti indagini, 9 italiani su 10 fanno colazione la mattina e quasi 8 su 10 (76%), ad inizio anno, si ripromettevano di dedicare più tempo al primo pasto della giornata. La colazione è secondo i nutrizionisti uno dei pasti più importanti della giornata. Nonostante questo il 14% dedica alla colazione meno di 5 minuti, quasi un italiano su 5 la consuma abitualmente girando per casa, ma il sabato e la domenica il 52% afferma di volergli dedicare più tempo. A questo si sommano le novità portate dai lockdown. Dall'indagine dell'Ufficio Studi Coop è emerso che quasi un italiano su tre (32%) dichiara di sperimentare di più a tavola rispetto al 2019, il 29% sceglie una maggiore varietà e il 17% dedica più tempo al consumo dei pasti.

A questo tipo di consumatore si rivolgono i nuovi prodotti a marchio Coop. Tra le new entry ci sono ad esempio il kefir, lo Yogo Pro (yogurt proteico), il Fru Swing (estratti di frutta e verdura a freddo), le fette sottili, il pancake. Cinque i menu proposti per l'evento colazione da Coop in via Arona. Si va dalla colazione all'italiana, alla melting pot, per raccontare come i prodotti a marchio si stiano aprendo a tutte le influenze internazionali, alla natural, per gli attenti ad alimentazioni bio e veg&veg, alla fitness, per tutti gli sportivi, fino alla esotica, per portare sulla tavola le originalità della proposta Coop. (ANSA).