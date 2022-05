Comune Milano promuove AccogliMi, psicologo per gli adolescenti

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - A Milano nasce lo psicologo comunale dedicato agli adolescenti, ragazzi tra i 14 e i 18 anni che in città sono circa 60 mila.

Si chiama AccogliMI il progetto del Comune di Milano dedicato a ragazzi, ragazze e alle loro famiglie, con lo scopo di offrire un orientamento psicologico nell'affrontare le difficoltà che caratterizzano questa fase della crescita e, eventualmente, indirizzare gli utenti verso la rete dei servizi specialistici sanitari, educativi e ricreativi della città.

"AccogliMI - ha dichiarato l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - è il nostro modo per rispondere a una richiesta di aiuto di molti ragazzi e ragazze milanesi e allo stesso tempo vuole essere un servizio costruito col preciso obiettivo di prevenire il disagio ed evitare la cronicizzazione dei problemi. La salute mentale non può essere considerata un tema di serie B ed è importante che il sistema sanitario regionale offra risposte finalmente adeguate. Il Comune vuole fare la propria parte".

Il progetto prevede l'attivazione di un numero verde e di una chat whatsapp e telegram a cui rispondono operatori che possono offrire ascolto e un sostegno adatto alle esigenze di ciascuno.

Ma AccogliMI punta anche a coinvolgere le scuole e i quartieri attraverso percorsi di gruppo dedicati a tematiche particolarmente significative per la fascia d'età, come la sessualità, l'affettività e gli effetti dell'uso di stupefacenti. L'investimento per la realizzazione di AccogliMI, finanziato con i fondi provenienti dalla legge 285/97, è di 500 mila euro stanziati per coprire il periodo che arriva fino a agosto 2023. (ANSA).