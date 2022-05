Giornalisti, 5 giorni di sciopero a Stileitalia di Belpietro

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Le giornaliste e i giornalisti di Tustyle, Sale&Pepe, Cucina Moderna, Confidenze e Starbene, testate della società Stileitalia edizioni che fa capo a Maurizio Belpietro, hanno indetto uno sciopero di 5 giorni a partire da oggi, per protestare contro il licenziamento collettivo di 19 colleghi - di cui 16 giornalisti - annunciato circa due mesi fa dall'azienda. Il Cdr e le rappresentanze sindacali "hanno cercato in ogni modo di scongiurare i licenziamenti proponendo soluzioni alternative, ma nonostante i tentativi fatti e le proposte venute dalla parte sindacale, Stileitalia non ha dimostrato finora una reale intenzione di risolvere in modo non traumatico il problema. L'azienda non ha preso in considerazione l'utilizzo degli ammortizzatori sociali di settore né politiche serie di incentivo all'esodo. Parte dei licenziamenti, inoltre, dovrebbero avvenire per esternalizzare il lavoro, in violazione di quanto previsto dal contratto collettivo giornalistico". Venerdì si terrà un altro incontro in Regione Lombardia, "a fronte del quale l'azienda non ha ancora formulato proposte alternative ai licenziamenti". A fianco dei lavoratori sono scese Fnsi e Alg. "Con questi tagli inaccettabili - afferma Anna Del Freo, segretaria aggiunta Fnsi e vicepresidente Alg - si renderà anche impossibile un vero progetto che garantisca il futuro dei giornali e dei loro siti. Chiediamo alle istituzioni di intervenire per evitare questa operazione, contraria, a nostro avviso, anche al Contratto nazionale di lavoro, che vieta il ricorso ai service per licenziare e prevede l'utilizzo degli ammortizzatori di settore". (ANSA).