Fedez, Segre partecipi a nostro podcast Muschio Selvaggio

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito".

A scriverlo è il rapper Fedez sui social. In precedenza, la senatrice a vita Liliana Segre aveva detto che "mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah". Secondo la senatrice, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, "sono ancora troppo pochi" i visitatori al Memoriale di piazza Safra che ricorda le vittime dell'olocausto in Italia.

"Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale, mi piacerebbe conoscerla - aveva detto - il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi". (ANSA).