Ramelli: pm Milano apre indagine per manifestazione fascista

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di manifestazione fascista sul corteo milanese del 29 aprile scorso, organizzato come tutti gli anni da esponenti di estrema destra, in onore di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia. Corteo al termine del quale i partecipanti, circa un migliaio di persone tra cui anche esponenti di Lealtà Azione, hanno fatto il saluto romano e il cosiddetto 'rito del presente'.

In particolare, sotto casa di Ramelli c'è stato il consueto rito della chiama, con i manifestanti che hanno ripetuto tre volte "presente" in onore del "camerata Sergio Ramelli".

L'inchiesta è stata aperta dal pool antiterrorismo guidato da Alberto Nobili e affidata al pm Cristiana Roveda. Gli investigatori della Digos attraverso le analisi delle telecamere lavorano per individuare tutti i manifestanti che hanno dato vita alla "manifestazione fascista", violando l'articolo 5 della legge Scelba.

In questi anni molti sono stati i processi portati avanti dalla magistratura milanese su casi simili e la giurisprudenza non ha ancora preso una linea uniforme, in quanto in alcuni procedimenti gli imputati sono stati condannati e in altri assolti. (ANSA).