A Milano siglata intesa tra Vigili fuoco e Protezione civile

Condizioni meteo avverse e calamità naturali, incendi, fughe di gas, crolli, recupero di persone e animali sono alcune tra le emergenze che richiedono l'intervento dei Vigili del fuoco e dove le squadre della Protezione Civile hanno già dato in passato un contributo operativo e logistico efficace. Il protocollo, come spiegano dal Comune, codifica le modalità operative di questa collaborazione, sulla base dell'esperienza maturata, e può costituire un modello di attività fin dalla richiesta di aiuto della cittadinanza alle Centrali operative per migliorare sempre in efficienza e velocità, per affinare l'equipaggiamento delle squadre e la presenza sul territorio.

"Nel 2021 sono stati oltre 20 mila gli interventi dei Vigili del Fuoco a Milano, 6.500 nei primi quattro mesi del 2022 - ha ricordato il Comandante provinciale Nicola Micele -. Siamo sempre pronti a intervenire efficacemente ma poter contare sulle squadre della Protezione civile comunale, efficienti e autonome il cui lavoro si integra con il nostro, rappresenta per noi un appoggio prezioso e rafforza la nostra capacità di risposta. Si parte sempre dal corretto scambio di informazioni e con la firma di oggi abbiamo rafforzato un dispositivo di soccorso già lungamente collaudato. Queste intese non sono formali, ma grazie ad esse si sviluppa una ancora maggiore capacità di azione".

